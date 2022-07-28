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Произошел пожар на старинной даче Мейерхольда и Райх - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Произошел пожар на старинной даче Мейерхольда и Райх
Произошел пожар на старинной даче Мейерхольда и Райх - РИА Новости, 28.07.2022
Произошел пожар на старинной даче Мейерхольда и Райх
Историческая дача режиссера Всеволода Мейерхольда и актрисы Зинаиды Райх горела в четверг в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:31
2022-07-28T19:31
культура
новости культуры
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Историческая дача режиссера Всеволода Мейерхольда и актрисы Зинаиды Райх горела в четверг в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в администрации города."В тушении принимали участие семь единиц техники, 24 человека личного состава. Площадь пожара 150 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По прибытии пожарных горела кровля по всей площади дома, в настоящий момент идет проливка. Дом деревянный", — сказано в сообщении.По информации властей города, сообщение о пожаре поступило в 13.15 по Москве.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о горящей даче Мейерхольда и Райх. Отмечается, что это двухэтажное историческое здание.
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новости культуры, происшествия, москва, всеволод мейерхольд (карл майергольд)
19:31 28.07.2022
 
Произошел пожар на старинной даче Мейерхольда и Райх

Старинная дача режиссера Мейерхольда и актрисы Райх горела в подмосковной Балашихе

© Фото : Балашиха Рулит! / ВКПожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда в Балашихе
Пожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда в Балашихе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Балашиха Рулит! / ВК
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Историческая дача режиссера Всеволода Мейерхольда и актрисы Зинаиды Райх горела в четверг в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в администрации города.
"В тушении принимали участие семь единиц техники, 24 человека личного состава. Площадь пожара 150 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По прибытии пожарных горела кровля по всей площади дома, в настоящий момент идет проливка. Дом деревянный", — сказано в сообщении.
По информации властей города, сообщение о пожаре поступило в 13.15 по Москве.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о горящей даче Мейерхольда и Райх. Отмечается, что это двухэтажное историческое здание.
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