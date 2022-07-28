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Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 28.07.2022
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Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро
Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 28.07.2022
Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро
На "зеленой" ветке метро Москвы нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:40
2022-07-28T13:47
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На "зеленой" ветке метро Москвы нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути.
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происшествия, москва, московский метрополитен
13:40 28.07.2022 (обновлено: 13:47 28.07.2022)
 
Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро

На Замоскворецкой линии московского метро встало движение от "Орехово" до "Автозаводской"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтанция московского метро "Технопарк"
Станция московского метро Технопарк - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Станция московского метро "Технопарк". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На "зеленой" ветке метро Москвы нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути.
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