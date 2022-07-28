https://ria.ru/20220728/metro-1805560474.html

Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро

Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 28.07.2022

Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метро

На "зеленой" ветке метро Москвы нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:40

2022-07-28T13:40

2022-07-28T13:47

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На "зеленой" ветке метро Москвы нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути.

https://ria.ru/20220712/metro-1802040921.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен