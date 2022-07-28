https://ria.ru/20220728/medrabotniki-1805600240.html

В Липецкой области стартовал проект по подготовке медработников

В Липецкой области стартовал проект по подготовке медработников - РИА Новости, 28.07.2022

В Липецкой области стартовал проект по подготовке медработников

Пилотный проект "С заботой о вас", предусматривающий переобучение липчан на помощников медицинских сестер стартовал в 11 медицинских организациях Липецка и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:38

2022-07-28T15:38

2022-07-28T15:38

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

здоровье - общество

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ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Пилотный проект "С заботой о вас", предусматривающий переобучение липчан на помощников медицинских сестер стартовал в 11 медицинских организациях Липецка и Ельца, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в первую группу уже набрали 50 человек, у них нет профильного образования, но уже в сентябре они смогут проводить осмотры и оказывать медицинскую помощь жителям на дому.Профессиональное обучение проходит на базе ГАУДПО "Центр последипломного образования" по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными".Артамонов отметил, что целью проекта является снижение преждевременной смертности населения, посредством осуществления диспансерного наблюдения и регулярных профилактических скринингов, а также повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

https://ria.ru/20220727/medkadry-1805310281.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец, здоровье - общество