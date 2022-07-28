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Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем - РИА Новости, 28.07.2022
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Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем
Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем - РИА Новости, 28.07.2022
Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем
Ряд французских депутатов и некоммерческих организаций страны выразили недовольство предстоящей встречей президента Франции Эммануэля Макрона и наследного... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:36
2022-07-28T20:36
в мире
справки
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джамаль хашукджи
стамбул
сша
европа
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Ряд французских депутатов и некоммерческих организаций страны выразили недовольство предстоящей встречей президента Франции Эммануэля Макрона и наследного саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.Бен Салман впервые после резонансного убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле в 2018 году прибыл с визитом в Европу. В четверг вечером он должен поужинать с французским президентом.Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве. В марте 2021 года аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад с версией об убийстве Хашукджи, по которой саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман отдал указание совершить его убийство. Сам бен Салман заявлял, что несет ответственность за убийство журналиста, потому что в это время исполнял свои служебные обязанности, но указывает, что Хашукджи убили без его ведома.Депутат Национальной ассамблеи от левой партии "Непокорившаяся Франция" Даниэль Обоно выразила непонимание, почему Россию бойкотируют за спецоперацию, а бен Салману, к которому есть вопросы по Йемену и Хашукджи, говорят "добро пожаловать". "Вот кого Макрон считает "другом и братом" и кого он примет сегодня в Елисейском дворце", – написала она в своем Twitter-аккаунте.Бывший кандидат на французских президентских выборах, депутат Европейского парламента от партии "Европа-Экология-Зеленые" Янник Жадо также негативно высказался по поводу встречи. "Климатический хаос? Мир и права человека? День экологического долга? Нет! Нефть и оружие! Полная противоположность тому, что нужно делать", – написал политик в своем Twitter.Ранее в четверг две правозащитные организации Democracy for the Arab World Now и Trial International подали иск в следственный суд в Париже против наследного принца. Они обвиняют его в "причастности к пыткам и насильственному исчезновению Хашукджи".
https://ria.ru/20220719/taksi-1803484888.html
https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html
стамбул
сша
европа
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в мире, справки, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джамаль хашукджи, стамбул, сша, европа
20:36 28.07.2022
 
Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем

Французские депутаты раскритиковали Макрона за предстоящую встречу с саудовским принцем

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Ряд французских депутатов и некоммерческих организаций страны выразили недовольство предстоящей встречей президента Франции Эммануэля Макрона и наследного саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Бен Салман впервые после резонансного убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле в 2018 году прибыл с визитом в Европу. В четверг вечером он должен поужинать с французским президентом.
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Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве. В марте 2021 года аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад с версией об убийстве Хашукджи, по которой саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман отдал указание совершить его убийство. Сам бен Салман заявлял, что несет ответственность за убийство журналиста, потому что в это время исполнял свои служебные обязанности, но указывает, что Хашукджи убили без его ведома.
Депутат Национальной ассамблеи от левой партии "Непокорившаяся Франция" Даниэль Обоно выразила непонимание, почему Россию бойкотируют за спецоперацию, а бен Салману, к которому есть вопросы по Йемену и Хашукджи, говорят "добро пожаловать". "Вот кого Макрон считает "другом и братом" и кого он примет сегодня в Елисейском дворце", – написала она в своем Twitter-аккаунте.
Бывший кандидат на французских президентских выборах, депутат Европейского парламента от партии "Европа-Экология-Зеленые" Янник Жадо также негативно высказался по поводу встречи. "Климатический хаос? Мир и права человека? День экологического долга? Нет! Нефть и оружие! Полная противоположность тому, что нужно делать", – написал политик в своем Twitter.
Ранее в четверг две правозащитные организации Democracy for the Arab World Now и Trial International подали иск в следственный суд в Париже против наследного принца. Они обвиняют его в "причастности к пыткам и насильственному исчезновению Хашукджи".
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В миреСправкиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Джамаль ХашукджиСтамбулСШАЕвропа
 
 
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