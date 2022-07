https://ria.ru/20220728/makron-1805714359.html

Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем

Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем

Во Франции раскритиковали Макрона за встречу с саудовским принцем

Ряд французских депутатов и некоммерческих организаций страны выразили недовольство предстоящей встречей президента Франции Эммануэля Макрона и наследного

ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Ряд французских депутатов и некоммерческих организаций страны выразили недовольство предстоящей встречей президента Франции Эммануэля Макрона и наследного саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.Бен Салман впервые после резонансного убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле в 2018 году прибыл с визитом в Европу. В четверг вечером он должен поужинать с французским президентом.Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве. В марте 2021 года аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад с версией об убийстве Хашукджи, по которой саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман отдал указание совершить его убийство. Сам бен Салман заявлял, что несет ответственность за убийство журналиста, потому что в это время исполнял свои служебные обязанности, но указывает, что Хашукджи убили без его ведома.Депутат Национальной ассамблеи от левой партии "Непокорившаяся Франция" Даниэль Обоно выразила непонимание, почему Россию бойкотируют за спецоперацию, а бен Салману, к которому есть вопросы по Йемену и Хашукджи, говорят "добро пожаловать". "Вот кого Макрон считает "другом и братом" и кого он примет сегодня в Елисейском дворце", – написала она в своем Twitter-аккаунте.Бывший кандидат на французских президентских выборах, депутат Европейского парламента от партии "Европа-Экология-Зеленые" Янник Жадо также негативно высказался по поводу встречи. "Климатический хаос? Мир и права человека? День экологического долга? Нет! Нефть и оружие! Полная противоположность тому, что нужно делать", – написал политик в своем Twitter.Ранее в четверг две правозащитные организации Democracy for the Arab World Now и Trial International подали иск в следственный суд в Париже против наследного принца. Они обвиняют его в "причастности к пыткам и насильственному исчезновению Хашукджи".

