00:58 28.07.2022 (обновлено: 04:38 28.07.2022)
Во Франции объяснили, как Европа попала в свою же ловушку
Le Figaro: Европа попала в собственную ловушку из-за угроз ввести эмбарго на газ из России
Компрессорная станция "Портовая". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Европа угодила в "собственную ловушку" из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ, такое мнение выразила обозреватель французской Le Figaro Изабель Лассер.
"С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку", — пишет она. С 24 февраля ЕС неоднократно угрожал Москве положить конец своей "зависимости" от российского газа, однако так и не превратил эти слова в действия, испугавшись экономических и социальных последствиями этого решения и встретившись с упорством ряда стран.
В результате, угрожая Москве введением эмбарго, но так и не введя его, европейцы попали "в переплет", считает Лассер. "Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы", — констатирует она.
При этом для России финансовые последствия сокращения поставок газа безболезненны, поскольку резкий рост цен на "голубое топливо" в значительной степени компенсирует снижение объема экспорта, отмечает Лассер. Из-за роста цен поставки газа, как ожидается, даже принесут Москве вдвое больше доходов.
В то же время европейцам, уже взявшим на себя обязательство избавиться от "газовой зависимости" к 2027 году, вероятно, придется ускорить данный процесс, однако к тому времени европейское судно "может покачнуться", предупреждает обозреватель.
Со вчерашнего дня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.
Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.
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