https://ria.ru/20220728/lnr-1805489400.html

Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР

Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР

Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:07

2022-07-28T09:07

2022-07-28T09:10

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 28.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1039 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается в сообщении, всего за указанный период украинские войска применили 10432 боеприпаса различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (59 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2187 снарядов".

https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр