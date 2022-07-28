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Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР
Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР
Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:07
2022-07-28T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лнр
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 28.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1039 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается в сообщении, всего за указанный период украинские войска применили 10432 боеприпаса различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (59 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2187 снарядов".
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в мире, украина, лнр
09:07 28.07.2022 (обновлено: 09:10 28.07.2022)
 
Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР

Украинские войска с февраля 1039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В период с 17.02.2022 по 28.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1039 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Как отмечается в сообщении, всего за указанный период украинские войска применили 10432 боеприпаса различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (59 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2187 снарядов".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛНР
 
 
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