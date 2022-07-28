https://ria.ru/20220728/lgoty-1805538014.html

Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат

Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат

Почти 2,5 миллиона льготных категорий граждан проживают на территории Подмосковья и не имеют сложностей с получением выплат, сообщил в эфире радио Sputnik... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:40

2022-07-28T12:40

2022-07-28T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

льготы

социальные выплаты

sputnik

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Почти 2,5 миллиона льготных категорий граждан проживают на территории Подмосковья и не имеют сложностей с получением выплат, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."У нас почти 2,5 миллиона льготников. Сейчас им приходит смс-ка с оповещением, что льгота включена. У нас 18 категорий льготников, льготы составляют от 50 до 100 процентов – огромные деньги. Поэтому вот самый простой пример, пожалуй, одна из самых наших последних новаций, которая сегодня работает в Подмосковье", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220726/lgoty-1805175780.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, льготы, социальные выплаты, sputnik