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Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/lgoty-1805538014.html
Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат
Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат
Почти 2,5 миллиона льготных категорий граждан проживают на территории Подмосковья и не имеют сложностей с получением выплат, сообщил в эфире радио Sputnik... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:40
2022-07-28T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
льготы
социальные выплаты
sputnik
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Почти 2,5 миллиона льготных категорий граждан проживают на территории Подмосковья и не имеют сложностей с получением выплат, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."У нас почти 2,5 миллиона льготников. Сейчас им приходит смс-ка с оповещением, что льгота включена. У нас 18 категорий льготников, льготы составляют от 50 до 100 процентов – огромные деньги. Поэтому вот самый простой пример, пожалуй, одна из самых наших последних новаций, которая сегодня работает в Подмосковье", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, льготы, социальные выплаты, sputnik
12:40 28.07.2022
 

Воробьев: у льготников Подмосковья нет сложностей с получением выплат

© Fotolia / TanushaSMS с оповещением
SMS с оповещением - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Fotolia / Tanusha
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Почти 2,5 миллиона льготных категорий граждан проживают на территории Подмосковья и не имеют сложностей с получением выплат, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас почти 2,5 миллиона льготников. Сейчас им приходит смс-ка с оповещением, что льгота включена. У нас 18 категорий льготников, льготы составляют от 50 до 100 процентов – огромные деньги. Поэтому вот самый простой пример, пожалуй, одна из самых наших последних новаций, которая сегодня работает в Подмосковье", - сказал Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛьготысоциальные выплатыSputnik
 
 
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