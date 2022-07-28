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Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 28.07.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина
Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 28.07.2022
Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте отметили, что отношения Москвы... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:54
2022-07-28T16:02
москва
пекин
россия
шос
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте отметили, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, сообщили в МИД РФ."Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, стороны обменялись мнениями об основных вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества, перспективам ее развития и повышением ее авторитета на международной арене.Министры подчеркнули "ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад Организации в процесс поддержания мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Евразии".
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москва, пекин, россия, шос, в мире, цены на нефть
15:54 28.07.2022 (обновлено: 16:02 28.07.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина

Лавров и глава МИД Китая Ван И отметили динамичное развитие сотрудничества Москвы и Пекина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте отметили, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, сообщили в МИД РФ.
"Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, стороны обменялись мнениями об основных вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества, перспективам ее развития и повышением ее авторитета на международной арене.
Министры подчеркнули "ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад Организации в процесс поддержания мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Евразии".
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