https://ria.ru/20220728/lavrov-1805621981.html

Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина

Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 28.07.2022

Лавров обсудил с главой МИД Китая двусторонние отношения Москвы и Пекина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте отметили, что отношения Москвы... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:54

2022-07-28T15:54

2022-07-28T16:02

москва

пекин

россия

шос

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте отметили, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, сообщили в МИД РФ."Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, стороны обменялись мнениями об основных вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества, перспективам ее развития и повышением ее авторитета на международной арене.Министры подчеркнули "ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад Организации в процесс поддержания мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Евразии".

https://ria.ru/20220726/pens-1805142840.html

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