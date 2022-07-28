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Официальный курс доллара на пятницу составил 60,2 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,2 рубля - РИА Новости, 28.07.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,2 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 1,67 копейки - до 60,2031 рубля, курс евро вырос на 21,39 копейки - до 61,2171... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:04
2022-07-28T16:04
2022-07-28T16:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 1,67 копейки - до 60,2031 рубля, курс евро вырос на 21,39 копейки - до 61,2171 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,2 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,2 рубля, евро — 61,22