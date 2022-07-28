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СМИ: над Германией навис "снежный ком" - РИА Новости, 28.07.2022
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СМИ: над Германией навис "снежный ком"
СМИ: над Германией навис "снежный ком" - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: над Германией навис "снежный ком"
Ситуация, сложившаяся в экономике Германии, похожа на снежный ком, способный вызвать лавину и пошатнуть установившуюся экономическую модель. К такому выводу в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T00:54
2022-07-28T05:03
германия
россия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в экономике Германии, похожа на снежный ком, способный вызвать лавину и пошатнуть установившуюся экономическую модель. К такому выводу в статье для издания Die Welt пришел журналист Томас Штаубхаар.По его словам, меры по борьбе с инфляцией не приводят к желаемому результату. Штаубхаар также отметил, что покупательская способность и сбережения граждан снизилась настолько, что перед многими встали финансовые проблемы. Кроме того, некоторые домохозяйства не уверены, удастся ли им этой зимой оплатить счета за отопление.Германия, утверждается в публикации, не может противостоять кризису. Причиной такого положения вещей Штаубхаар называет отказ от российских энергоносителей, без которых немецкая экономическая модель не может функционировать.Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.
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германия, россия, природный газ, в мире
00:54 28.07.2022 (обновлено: 05:03 28.07.2022)
 
СМИ: над Германией навис "снежный ком"

Die Welt: экономическая модель Германии пошатнулась из-за инфляции и энергокризиса

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в экономике Германии, похожа на снежный ком, способный вызвать лавину и пошатнуть установившуюся экономическую модель. К такому выводу в статье для издания Die Welt пришел журналист Томас Штаубхаар.
По его словам, меры по борьбе с инфляцией не приводят к желаемому результату. Штаубхаар также отметил, что покупательская способность и сбережения граждан снизилась настолько, что перед многими встали финансовые проблемы. Кроме того, некоторые домохозяйства не уверены, удастся ли им этой зимой оплатить счета за отопление.
Германия, утверждается в публикации, не может противостоять кризису. Причиной такого положения вещей Штаубхаар называет отказ от российских энергоносителей, без которых немецкая экономическая модель не может функционировать.
Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.
 
ГерманияРоссияПриродный газВ мире
 
 
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