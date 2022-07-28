https://ria.ru/20220728/kredit-1805503716.html
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - РИА Новости, 28.07.2022
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:29
2022-07-28T10:29
2022-07-28T10:29
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка."Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", - сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых."Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин."Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - добавил он.
https://ria.ru/20220725/tseny-1804439787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, россия
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка.
"Сбербанк
вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", - сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.
Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых.
"Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
"Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - добавил он.