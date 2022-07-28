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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - РИА Новости, 28.07.2022
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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - РИА Новости, 28.07.2022
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:29
2022-07-28T10:29
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка."Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", - сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых."Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин."Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - добавил он.
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экономика, сбербанк россии, россия
10:29 28.07.2022
 
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка.
"Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", - сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.
Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых.
"Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
"Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - добавил он.
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