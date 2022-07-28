https://ria.ru/20220728/kredit-1805503716.html

Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса - РИА Новости, 28.07.2022

Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:29

2022-07-28T10:29

2022-07-28T10:29

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта, теперь компании могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, говорится в сообщении банка."Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых", - сообщили в банке, добавив, что снижение составило 2,4 процентных пункта.Отмечается, что по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых."Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин."Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на еще более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - добавил он.

https://ria.ru/20220725/tseny-1804439787.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, россия