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В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной - РИА Новости, 28.07.2022
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В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной
В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:53
2022-07-28T14:37
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.По словам Пескова, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет. "Это право каждого человека", — уточнил он.За минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 — это максимальный показатель с середины апреля. Госпитализированы полторы тысячи человек. Умер 41 пациент. При этом в 31 регионе наблюдается рост числа госпитализаций, в 40 субъектах — снижение.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 28.07.2022 (обновлено: 14:37 28.07.2022)
 
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной

Пресс-секретарь Песков назвал динамику заболеваемости COVID-19 в России тревожной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.
По словам Пескова, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет.
"Это право каждого человека", — уточнил он.
За минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 — это максимальный показатель с середины апреля. Госпитализированы полторы тысячи человек. Умер 41 пациент. При этом в 31 регионе наблюдается рост числа госпитализаций, в 40 субъектах — снижение.
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