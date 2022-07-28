https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805542343.html

В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной

В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной - РИА Новости, 28.07.2022

В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной

В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:53

2022-07-28T12:53

2022-07-28T14:37

распространение коронавируса

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.По словам Пескова, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет. "Это право каждого человека", — уточнил он.За минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 — это максимальный показатель с середины апреля. Госпитализированы полторы тысячи человек. Умер 41 пациент. При этом в 31 регионе наблюдается рост числа госпитализаций, в 40 субъектах — снижение.

https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии