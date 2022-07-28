https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805542343.html
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной
В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:53
2022-07-28T12:53
2022-07-28T14:37
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.По словам Пескова, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет. "Это право каждого человека", — уточнил он.За минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 — это максимальный показатель с середины апреля. Госпитализированы полторы тысячи человек. Умер 41 пациент. При этом в 31 регионе наблюдается рост числа госпитализаций, в 40 субъектах — снижение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 28.07.2022 (обновлено: 14:37 28.07.2022)
В Кремле назвали динамику заболеваемости COVID-19 тревожной
Пресс-секретарь Песков назвал динамику заболеваемости COVID-19 в России тревожной
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.
По словам Пескова
, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет.
"Это право каждого человека", — уточнил он.
За минувшие сутки в России
выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 — это максимальный показатель с середины апреля. Госпитализированы полторы тысячи человек. Умер 41 пациент. При этом в 31 регионе наблюдается рост числа госпитализаций, в 40 субъектах — снижение.