https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805515244.html
В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19
Более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти 1,5 тысячи человек госпитализированы, умер 41 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:19
2022-07-28T11:19
2022-07-28T11:19
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти 1,5 тысячи человек госпитализированы, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1491 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 14.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 018 человек, что на 1,9% меньше в сравнении с 27 июля. "Выявлено 11 515 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19
В России за сутки выявили 11 515 новых случаев COVID-19, выздоровели 5018, умер 41 человек