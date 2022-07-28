https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805515244.html

В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1491 заболевшего COVID-19

Более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти 1,5 тысячи человек госпитализированы, умер 41 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:19

2022-07-28T11:19

2022-07-28T11:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти 1,5 тысячи человек госпитализированы, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1491 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 14.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 018 человек, что на 1,9% меньше в сравнении с 27 июля. "Выявлено 11 515 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии