https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса - РИА Новости, 28.07.2022
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:17
2022-07-28T09:17
2022-07-28T09:31
наука
самарский университет
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса, сообщает пресс-служба вуза."Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.Уточняется, что внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав"."К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора - то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Ивана Зубрилина.По информации пресс-службы, разработанный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии."Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарский университет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, навигатор абитуриента, университетская наука
09:17 28.07.2022 (обновлено: 09:31 28.07.2022)
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
Самарские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
САМАРА, 27 июл - РИА Новости.
Ученые Самарского университета
разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".
"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора - то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Ивана Зубрилина.
По информации пресс-службы, разработанный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.
По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.
"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.