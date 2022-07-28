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Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса - РИА Новости, 28.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса - РИА Новости, 28.07.2022
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса
Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:17
2022-07-28T09:31
наука
самарский университет
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса, сообщает пресс-служба вуза."Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.Уточняется, что внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора -​ то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Ивана Зубрилина.​По информации пресс-службы, разработанный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html
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самарский университет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, навигатор абитуриента, университетская наука
09:17 28.07.2022 (обновлено: 09:31 28.07.2022)
 
Ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса

Самарские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет сатурацию
Медицинский работник измеряет сатурацию - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, который можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​
"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора -​ то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Ивана Зубрилина.​
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По информации пресс-службы, разработанный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​
По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​
"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.
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