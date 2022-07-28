https://ria.ru/20220728/kolker-1805562311.html

ГВСУ сообщило, что не начинало проверку после смерти ученого Колкера

ГВСУ сообщило, что не начинало проверку после смерти ученого Колкера - РИА Новости, 28.07.2022

ГВСУ сообщило, что не начинало проверку после смерти ученого Колкера

Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК РФ не проводило процессуальную проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:44

2022-07-28T13:44

2022-07-28T13:44

происшествия

россия

новосибирск

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирский областной суд

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК РФ не проводило процессуальную проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ.Об обратном ранее заявляла защита: как утверждал адвокат Александр Федулов в беседе с РИА Новости, ГВСУ по итогам проверки якобы не усмотрел признаков преступления в случившемся и "переслал заявление в ФСБ"."В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ процессуальная проверка по факту смерти гражданина Дмитрия Колкера не проводилась", - заявили РИА Новости в ГВСУ, отвечая на вопрос о результатах проверки.В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля.Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.Родственники ученого сообщали во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, новосибирск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирский областной суд