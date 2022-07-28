ГВСУ сообщило, что не начинало проверку после смерти ученого Колкера
ГВСУ сообщило, что не начинало проверку из-за смерти ученого Колкера после ареста
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК РФ не проводило процессуальную проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ.
Об обратном ранее заявляла защита: как утверждал адвокат Александр Федулов в беседе с РИА Новости, ГВСУ по итогам проверки якобы не усмотрел признаков преступления в случившемся и "переслал заявление в ФСБ".
"В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ процессуальная проверка по факту смерти гражданина Дмитрия Колкера не проводилась", - заявили РИА Новости в ГВСУ, отвечая на вопрос о результатах проверки.
В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля.
Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.
Родственники ученого сообщали во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену".
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.