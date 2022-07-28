https://ria.ru/20220728/kitay-1805550074.html
В Пекине назвали условия для развития отношений между армиями Китая и США
В Пекине назвали условия для развития отношений между армиями Китая и США - РИА Новости, 28.07.2022
В Пекине назвали условия для развития отношений между армиями Китая и США
Пекин придает большое значение взаимодействию между китайской и американской армиями, но развитие этого сотрудничества должно строиться на уважении суверенитета РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:16
2022-07-28T13:16
2022-07-28T13:16
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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Пекин придает большое значение взаимодействию между китайской и американской армиями, но развитие этого сотрудничества должно строиться на уважении суверенитета КНР, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Взаимодействие китайской и американской армий - важная составляющая отношений США и КНР. Китай придает большое значение этому взаимодействию, но у нас есть принципы, соблюдение которых считаем необходимым для его развития, а именно - суверенитет, достоинство и коренные интересы Китая не могут быть нарушены", - сказал У Цянь.Он отметил, что "Китай хоть и прислушивается к высказыванием Вашингтона, но больше следит за его действиями"."Некоторые представители американской стороны имеют ошибочное представление о Китае и оказывают всестороннее давление на Пекин. КНР не будет с этим мириться и, конечно же, будет твердо этому противостоять", - отметил представитель оборонного ведомства.По его словам, США разворачивают длительную, интенсивную и масштабную деятельность в морском и воздушном пространстве КНР, что является "посягательством на права и провокацией". "Мы выступаем категорически против этого, примем разумные, мощные, безопасные и профессиональные меры, чтобы дать решительный отпор (этой деятельности - ред.)", - подчеркнул У Цянь, добавив, что Китай требует, чтобы США прекратили провокации.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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в мире, у цянь, китай, пекин, сша
В Пекине назвали условия для развития отношений между армиями Китая и США
Минобороны Китая: сотрудничество c США должно строиться на уважении суверенитета Пекина
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Пекин придает большое значение взаимодействию между китайской и американской армиями, но развитие этого сотрудничества должно строиться на уважении суверенитета КНР, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Взаимодействие китайской и американской армий - важная составляющая отношений США
и КНР
. Китай придает большое значение этому взаимодействию, но у нас есть принципы, соблюдение которых считаем необходимым для его развития, а именно - суверенитет, достоинство и коренные интересы Китая не могут быть нарушены", - сказал У Цянь
.
Он отметил, что "Китай хоть и прислушивается к высказыванием Вашингтона
, но больше следит за его действиями".
"Некоторые представители американской стороны имеют ошибочное представление о Китае и оказывают всестороннее давление на Пекин
. КНР не будет с этим мириться и, конечно же, будет твердо этому противостоять", - отметил представитель оборонного ведомства.
По его словам, США разворачивают длительную, интенсивную и масштабную деятельность в морском и воздушном пространстве КНР, что является "посягательством на права и провокацией". "Мы выступаем категорически против этого, примем разумные, мощные, безопасные и профессиональные меры, чтобы дать решительный отпор (этой деятельности - ред.)", - подчеркнул У Цянь, добавив, что Китай требует, чтобы США прекратили провокации.