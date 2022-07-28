Рейтинг@Mail.ru
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/kibersfera-1805712983.html
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2022
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности
Россия в одном ряду представляющих опасность для США в цифровой сфере стран с Ираном, Китаем и КНДР, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
в мире
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия в одном ряду представляющих опасность для США в цифровой сфере стран с Ираном, Китаем и КНДР, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Иран, Россия, Китай, КНДР - являются для нас высоким приоритетом в киберсфере", - заявила Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности.Она отметила, что перечисленные страны оказались в списке приоритетов по разным причинам.
https://ria.ru/20220718/kiberbezopasnost-1803316732.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай
20:31 28.07.2022
 
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности

В США назвали Россию, Иран, Китай и КНДР угрозами в киберсфере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия в одном ряду представляющих опасность для США в цифровой сфере стран с Ираном, Китаем и КНДР, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
"Иран, Россия, Китай, КНДР - являются для нас высоким приоритетом в киберсфере", - заявила Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности.
Она отметила, что перечисленные страны оказались в списке приоритетов по разным причинам.
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:24
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
 
В миреРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала