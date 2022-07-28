https://ria.ru/20220728/kibersfera-1805712983.html
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2022
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности
Россия в одном ряду представляющих опасность для США в цифровой сфере стран с Ираном, Китаем и КНДР, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия в одном ряду представляющих опасность для США в цифровой сфере стран с Ираном, Китаем и КНДР, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Иран, Россия, Китай, КНДР - являются для нас высоким приоритетом в киберсфере", - заявила Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности.Она отметила, что перечисленные страны оказались в списке приоритетов по разным причинам.
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в мире, россия, китай
В США назвали главные угрозы в сфере кибербезопасности
В США назвали Россию, Иран, Китай и КНДР угрозами в киберсфере