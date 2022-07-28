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В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России
В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России - РИА Новости, 28.07.2022
В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России
Уровень жизни в Херсонской области поднимут до российских стандартов, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:12
2022-07-28T14:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
запорожская область
екатерина губарева
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уровень жизни в Херсонской области поднимут до российских стандартов, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, в регионе с июля уже введены ежемесячные официальные выплаты различным слоям населениям. Указ подписан главой администрации области. В частности, инвалидам, пенсионерам, одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка будут выплачивать по 10 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч рублей, на ребенка до 18 лет - 4 тысяч рублей, по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет - 3 тысячи рублей.Кроме того, также предусмотрены единовременные выплаты: по беременности - 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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херсонская область , россия, запорожская область, екатерина губарева, в мире
14:12 28.07.2022
 
В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России

Власти Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до российских стандартов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уровень жизни в Херсонской области поднимут до российских стандартов, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"Российский уровень жизни для Херсонской области. Мы уверенно идем к цели", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
По ее словам, в регионе с июля уже введены ежемесячные официальные выплаты различным слоям населениям. Указ подписан главой администрации области. В частности, инвалидам, пенсионерам, одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка будут выплачивать по 10 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч рублей, на ребенка до 18 лет - 4 тысяч рублей, по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет - 3 тысячи рублей.
Кроме того, также предусмотрены единовременные выплаты: по беременности - 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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