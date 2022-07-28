https://ria.ru/20220728/kherson-1805577474.html

В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России

В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России - РИА Новости, 28.07.2022

В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России

Уровень жизни в Херсонской области поднимут до российских стандартов, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

запорожская область

екатерина губарева

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уровень жизни в Херсонской области поднимут до российских стандартов, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, в регионе с июля уже введены ежемесячные официальные выплаты различным слоям населениям. Указ подписан главой администрации области. В частности, инвалидам, пенсионерам, одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка будут выплачивать по 10 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч рублей, на ребенка до 18 лет - 4 тысяч рублей, по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет - 3 тысячи рублей.Кроме того, также предусмотрены единовременные выплаты: по беременности - 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220720/kherson-1803646273.html

херсонская область

россия

запорожская область

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