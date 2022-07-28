https://ria.ru/20220728/kherson-1805498074.html

ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью

ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью - РИА Новости, 28.07.2022

ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью

МВД Херсонской области сообщило о перехвате в среду над регионом и городом Херсоном средствами ПВО 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:57

2022-07-28T09:57

2022-07-28T10:03

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. МВД Херсонской области сообщило о перехвате в среду над регионом и городом Херсоном средствами ПВО 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS."Вчера средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/agenty-1805474565.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, украина