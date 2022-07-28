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ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/kherson-1805498074.html
ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью
ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью - РИА Новости, 28.07.2022
ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью
МВД Херсонской области сообщило о перехвате в среду над регионом и городом Херсоном средствами ПВО 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:57
2022-07-28T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. МВД Херсонской области сообщило о перехвате в среду над регионом и городом Херсоном средствами ПВО 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS."Вчера средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, украина
09:57 28.07.2022 (обновлено: 10:03 28.07.2022)
 
ПВО перехватила десять снарядов над Херсонской областью

ПВО перехватила десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS над Херсонской областью

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Херсонской области
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. МВД Херсонской области сообщило о перехвате в среду над регионом и городом Херсоном средствами ПВО 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS.
"Вчера средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД области.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 04:04Специальная военная операция на Украине
Источник: выявлена группа украинских агентов, наводивших удары по Херсону
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
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