12:47 28.07.2022 (обновлено: 13:31 28.07.2022)
Медведев проведет в Карелии совещание по безопасности
Медведев прилетел в Карелию, где проведет совещание по безопасности
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Петрозаводск, во время визита в Карелию политик проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
По прилету в Петрозаводск Медведев посетит новый командно-диспетчерский центр на аэродроме совместного базирования, а также поприветствует сотрудников, принимавших участие в строительстве здания. Затем зампредседателя Совбеза на вертолете отправится в посёлок Вяртсиля, где посетит отделение службы города Сортавала пограничного управления ФСБ России по Карелии. После чего Медведев осмотрит пункт пропуска через государственную границу РФ.
Ещё одним пунктом программы Медведева станет посещение административного здания службы пограничного управления ФСБ России по Карелии в Сортавале. После него Медведев проведёт совещание "об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО". Ожидается, что в конце поездки Медведев пообщается с прессой.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
20 июля, 07:22Финляндия ужесточила ограничения против россиян