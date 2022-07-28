https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html

Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта

Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта - РИА Новости, 28.07.2022

Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:21

2022-07-28T20:21

2022-07-28T20:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

образование - общество

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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона."Еще одна тема в рамках президентского проекта – это подготовка школ и капитальный ремонт. Традиционно накануне учебного года мы должны очень внимательно проверить оснащение и безопасность в школах, как существующих, так и тех, которые мы вводим к 1 сентября", - приводятся слова Воробьева.В Подмосковье в рамках приемки тысяч школ, детсадов, колледжей и вузов проверят две тысячи объектов.

https://ria.ru/20220721/kapremont-1804128373.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, образование - общество