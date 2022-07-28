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Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:21
2022-07-28T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
образование - общество
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона."Еще одна тема в рамках президентского проекта – это подготовка школ и капитальный ремонт. Традиционно накануне учебного года мы должны очень внимательно проверить оснащение и безопасность в школах, как существующих, так и тех, которые мы вводим к 1 сентября", - приводятся слова Воробьева.В Подмосковье в рамках приемки тысяч школ, детсадов, колледжей и вузов проверят две тысячи объектов.
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московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, образование - общество
20:21 28.07.2022
 

Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроведение отделочных работ
Проведение отделочных работ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона.
"Еще одна тема в рамках президентского проекта – это подготовка школ и капитальный ремонт. Традиционно накануне учебного года мы должны очень внимательно проверить оснащение и безопасность в школах, как существующих, так и тех, которые мы вводим к 1 сентября", - приводятся слова Воробьева.
В Подмосковье в рамках приемки тысяч школ, детсадов, колледжей и вузов проверят две тысячи объектов.
Ремонт средней общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 19:25Новости Подмосковья
На капремонт подмосковных школ направят 6 миллиардов рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей ВоробьевОбразование - Общество
 
 
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