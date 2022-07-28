https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:21
2022-07-28T20:21
2022-07-28T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72922/49/729224980_0:383:1333:1133_1920x0_80_0_0_b1221f03c948d83006a12f3622f9ad40.jpg
КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона."Еще одна тема в рамках президентского проекта – это подготовка школ и капитальный ремонт. Традиционно накануне учебного года мы должны очень внимательно проверить оснащение и безопасность в школах, как существующих, так и тех, которые мы вводим к 1 сентября", - приводятся слова Воробьева.В Подмосковье в рамках приемки тысяч школ, детсадов, колледжей и вузов проверят две тысячи объектов.
https://ria.ru/20220721/kapremont-1804128373.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72922/49/729224980_0:258:1333:1258_1920x0_80_0_0_51885b2343238764fbe622d74a5c3083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, образование - общество
КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделить внимание приемки образовательных учреждений в том числе после проведенного в них капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона.
"Еще одна тема в рамках президентского проекта – это подготовка школ и капитальный ремонт. Традиционно накануне учебного года мы должны очень внимательно проверить оснащение и безопасность в школах, как существующих, так и тех, которые мы вводим к 1 сентября", - приводятся слова Воробьева.
В Подмосковье
в рамках приемки тысяч школ, детсадов, колледжей и вузов проверят две тысячи объектов.