https://ria.ru/20220728/kampus-1805607083.html

Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области

Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области - РИА Новости, 28.07.2022

Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области

Строительство первого здания кампуса Академпарка - второй очереди технопарка новосибирского Академгородка, началось в четверг под Новосибирском, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:30

2022-07-28T15:30

2022-07-28T15:32

экономика

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Строительство первого здания кампуса Академпарка - второй очереди технопарка новосибирского Академгородка, началось в четверг под Новосибирском, сообщает областное правительство.Кампус представляет собой один из объектов проекта "Академгородок. 2.0". Он строится в рамках утвержденной правительством Новосибирской области госпрограммы о стимулировании научно-технической и инновационной деятельности. Здания кампуса будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для работы малых и средних инновационных предприятий."На территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки "Кампус Академпарка", как символический момент начала активной строительной фазы проекта "Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района", - говорится в сообщении.Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений, которые займут порядка 20 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест."По сути мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9 тысяч работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов, и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади", - сказала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.Она отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание заместитель губернатора обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия правительство региона и высокотехнологичный бизнес. На площадку уже привлечен первый резидент, планирующий строительство здания для опытного центра производства текстильных изделий.Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) создан по решению областных властей в 2007 году, это один из крупнейших российских технопарков, обладающий уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой. Здесь работают 334 компании-резидента, более 9 тысяч сотрудников, 123 резидента бизнес-инкубатора. С 2017 по 2020 год объем налоговых отчислений увеличился почти в два раза - до 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220713/vyplaty-1802127274.html

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новосибирская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, новосибирская область, россия