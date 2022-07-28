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Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области
Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области - РИА Новости, 28.07.2022
Строительство кампуса Академпарка началось в Новосибирской области
Строительство первого здания кампуса Академпарка - второй очереди технопарка новосибирского Академгородка, началось в четверг под Новосибирском, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:30
2022-07-28T15:30
2022-07-28T15:32
экономика
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Строительство первого здания кампуса Академпарка - второй очереди технопарка новосибирского Академгородка, началось в четверг под Новосибирском, сообщает областное правительство.Кампус представляет собой один из объектов проекта "Академгородок. 2.0". Он строится в рамках утвержденной правительством Новосибирской области госпрограммы о стимулировании научно-технической и инновационной деятельности. Здания кампуса будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для работы малых и средних инновационных предприятий."На территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки "Кампус Академпарка", как символический момент начала активной строительной фазы проекта "Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района", - говорится в сообщении.Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений, которые займут порядка 20 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест."По сути мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9 тысяч работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов, и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади", - сказала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.Она отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание заместитель губернатора обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия правительство региона и высокотехнологичный бизнес. На площадку уже привлечен первый резидент, планирующий строительство здания для опытного центра производства текстильных изделий.Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) создан по решению областных властей в 2007 году, это один из крупнейших российских технопарков, обладающий уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой. Здесь работают 334 компании-резидента, более 9 тысяч сотрудников, 123 резидента бизнес-инкубатора. С 2017 по 2020 год объем налоговых отчислений увеличился почти в два раза - до 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220713/vyplaty-1802127274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, новосибирская область, россия
НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Строительство первого здания кампуса Академпарка - второй очереди технопарка новосибирского Академгородка, началось в четверг под Новосибирском, сообщает областное правительство.
Кампус представляет собой один из объектов проекта "Академгородок. 2.0". Он строится в рамках утвержденной правительством Новосибирской области
госпрограммы о стимулировании научно-технической и инновационной деятельности. Здания кампуса будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для работы малых и средних инновационных предприятий.
"На территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки "Кампус Академпарка", как символический момент начала активной строительной фазы проекта "Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района", - говорится в сообщении.
Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений, которые займут порядка 20 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест.
"По сути мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России
, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9 тысяч работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов, и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади", - сказала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Она отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание заместитель губернатора обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия правительство региона и высокотехнологичный бизнес. На площадку уже привлечен первый резидент, планирующий строительство здания для опытного центра производства текстильных изделий.
Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) создан по решению областных властей в 2007 году, это один из крупнейших российских технопарков, обладающий уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой. Здесь работают 334 компании-резидента, более 9 тысяч сотрудников, 123 резидента бизнес-инкубатора. С 2017 по 2020 год объем налоговых отчислений увеличился почти в два раза - до 1,5 миллиарда рублей.