https://ria.ru/20220728/izveschateli-1805589935.html
В домах 900 многодетных семей Вологодчины установят пожарные извещатели
В домах 900 многодетных семей Вологодчины установят пожарные извещатели - РИА Новости, 28.07.2022
В домах 900 многодетных семей Вологодчины установят пожарные извещатели
В домах девятисот многодетных семей Вологодской области за счет новой региональной программы "Безопасный дом" установят пожарные извещатели, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:51
2022-07-28T14:51
2022-07-28T14:51
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
многодетные семьи
общество
жилье
льготы
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ВОЛОГДА, 27 июл – РИА Новости. В домах девятисот многодетных семей Вологодской области за счет новой региональной программы "Безопасный дом" установят пожарные извещатели, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях.По информации пресс-службы, правительство региона с 2018 года выделяло деньги на бесплатную установку пожарных извещателей, за это время 1699 многодетных семей получили извещатели. Установкой занималось добровольное пожарное общество.Однако, по словам губернатора эту работу нужно завершить как можно скорее, поэтому до конца 2024 года все 4268 семей, проживающих в домах с печным отоплением, будут обеспечены бесплатными автономными пожарными извещателями. Необходимые на это 7,5 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета.
https://ria.ru/20220630/lgota-1799200750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, олег кувшинников, многодетные семьи, общество, жилье, льготы
ВОЛОГДА, 27 июл – РИА Новости. В домах девятисот многодетных семей Вологодской области за счет новой региональной программы "Безопасный дом" установят пожарные извещатели, сообщил губернатор Олег Кувшинников в социальных сетях.
"В этом году сделаем безопасными дома 900 многодетных семей Вологодчины. Программу будем продолжать и в следующие годы. До конца 2024 года бесплатно установим оборудование у всех многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением. Установка извещателей уже доказала свою эффективность и помогает предотвращать трагедии, сохраняя жизни вологжан", - написал глава региона
.
По информации пресс-службы, правительство региона с 2018 года выделяло деньги на бесплатную установку пожарных извещателей, за это время 1699 многодетных семей получили извещатели. Установкой занималось добровольное пожарное общество.
Однако, по словам губернатора эту работу нужно завершить как можно скорее, поэтому до конца 2024 года все 4268 семей, проживающих в домах с печным отоплением, будут обеспечены бесплатными автономными пожарными извещателями. Необходимые на это 7,5 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета.