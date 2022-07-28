https://ria.ru/20220728/istoriya-1805628836.html
Пушилин призвал учителей из ДНР и ЛНР объективно подавать историю
Пушилин призвал учителей из ДНР и ЛНР объективно подавать историю - РИА Новости, 28.07.2022
Пушилин призвал учителей из ДНР и ЛНР объективно подавать историю
Задача учителей Донецкой и Луганской народных республик состоит в том, чтобы ярко и объективно рассказывать об истории, раскрыть талант детей и вызвать интерес... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:10
2022-07-28T16:10
2022-07-28T16:10
донецкая народная республика
денис пушилин
луганская народная республика
образование - общество
общество
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Задача учителей Донецкой и Луганской народных республик состоит в том, чтобы ярко и объективно рассказывать об истории, раскрыть талант детей и вызвать интерес к предмету, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В "Сириусе" с 27 по 28 июля проходит "Практикум наставников" для 150 учителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Украины, в рамках которого представители образовательной сферы обмениваются опытом с российскими педагогами."Перед вами стоит задача раскрыть таланты наших детей, а главное - ярко, доступно и правдиво рассказать им о нашей истории, культуре, литературе… Что важно - вам не надо ничего выдумывать, лгать, как это делают в школах на Украине. Увы, там образование сделали оружием массового поражения ума и чувств детей", - сказал Пушилин в ходе общения с учителями. Он добавил, что это не единственная мотивация для обучающихся. По мнению Пушилина, предметы надо подавать творчески, чтобы сохранить вовлечённость учеников.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, образование - общество, общество
Пушилин призвал учителей из ДНР и ЛНР объективно подавать историю
Пушилин назвал задачей учителей из ДНР и ЛНР подавать историю объективно и ярко
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Задача учителей Донецкой и Луганской народных республик состоит в том, чтобы ярко и объективно рассказывать об истории, раскрыть талант детей и вызвать интерес к предмету, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В "Сириусе" с 27 по 28 июля проходит "Практикум наставников" для 150 учителей ДНР
и ЛНР
, а также освобожденных территорий Украины
, в рамках которого представители образовательной сферы обмениваются опытом с российскими педагогами.
"Перед вами стоит задача раскрыть таланты наших детей, а главное - ярко, доступно и правдиво рассказать им о нашей истории, культуре, литературе… Что важно - вам не надо ничего выдумывать, лгать, как это делают в школах на Украине. Увы, там образование сделали оружием массового поражения ума и чувств детей", - сказал Пушилин в ходе общения с учителями. Он добавил, что это не единственная мотивация для обучающихся. По мнению Пушилина, предметы надо подавать творчески, чтобы сохранить вовлечённость учеников.