https://ria.ru/20220728/ingushetiya-1805627764.html

В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей

В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022

В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей

Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:08

2022-07-28T16:08

2022-07-28T16:08

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

жкх

россия

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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.Отмечается, что предстоит построить коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод, площадь комплекса составит 6,5 га, мощность - 16 тысяч кубометров в сутки. К коллектору протяженностью 20 километров будут подключены частные домовладения.Стройку осмотрел глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что новые очистные сооружения обеспечат отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшат экологическую ситуацию в регионе в целом.

https://ria.ru/20220723/ingushetiya-1804499082.html

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общество, махмуд-али калиматов, жкх, россия