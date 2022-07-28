В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей
В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей к 2025 году
Очистные сооружения. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии ведется масштабное строительство очистных сооружений, рассчитанных на города Сунжу и Карабулак, а также село Троицкое. Проект стоимостью 3,6 миллиарда рублей реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предстоит построить коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод, площадь комплекса составит 6,5 га, мощность - 16 тысяч кубометров в сутки. К коллектору протяженностью 20 километров будут подключены частные домовладения.
"Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года", - уточняет пресс-служба.
Стройку осмотрел глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что новые очистные сооружения обеспечат отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшат экологическую ситуацию в регионе в целом.