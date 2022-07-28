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В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220728/ingushetiya-1805627764.html
В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей
В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022
В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей
Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:08
2022-07-28T16:08
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
жкх
россия
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.Отмечается, что предстоит построить коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод, площадь комплекса составит 6,5 га, мощность - 16 тысяч кубометров в сутки. К коллектору протяженностью 20 километров будут подключены частные домовладения.Стройку осмотрел глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что новые очистные сооружения обеспечат отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшат экологическую ситуацию в регионе в целом.
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общество, махмуд-али калиматов, жкх, россия
16:08 28.07.2022
 
В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей

В Ингушетии построят очистные сооружения стоимостью 3,6 миллиарда рублей к 2025 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовОчистные сооружения
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Очистные сооружения. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году построить очистные сооружения для трех населенных пунктов республики, на это будет потрачено свыше 3,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии ведется масштабное строительство очистных сооружений, рассчитанных на города Сунжу и Карабулак, а также село Троицкое. Проект стоимостью 3,6 миллиарда рублей реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предстоит построить коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод, площадь комплекса составит 6,5 га, мощность - 16 тысяч кубометров в сутки. К коллектору протяженностью 20 километров будут подключены частные домовладения.
"Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года", - уточняет пресс-служба.
Стройку осмотрел глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что новые очистные сооружения обеспечат отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшат экологическую ситуацию в регионе в целом.
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23 июля, 15:03Республика Ингушетия
Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия
 
Республика ИнгушетияОбществоМахмуд-Али КалиматовЖКХРоссия
 
 
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