https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html

США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть

США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.07.2022

США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть

Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:10

2022-07-28T21:10

2022-07-28T21:11

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.

https://ria.ru/20220728/bayden-1805710298.html

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