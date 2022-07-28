Рейтинг@Mail.ru
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.07.2022
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть
Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:10
2022-07-28T21:11
экономика
сша
министерство торговли сша
в мире
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.
https://ria.ru/20220728/bayden-1805710298.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, министерство торговли сша, в мире, министерство финансов сша
21:10 28.07.2022 (обновлено: 21:11 28.07.2022)
 
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть

В США назвали введение лимита цен на российскую нефть мощным инструментом против инфляции

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Установление ценового предела является одним из наиболее мощных инструментов в нашем распоряжении для борьбы с инфляцией, поскольку он позволит предотвратить новые скачки цен на энергоносители", - сказала Йеллен на пресс-конференции.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 20:15
Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США
 
ЭкономикаСШАМинистерство торговли СШАВ миреМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала