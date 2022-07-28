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США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.07.2022
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть
Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:10
2022-07-28T21:10
2022-07-28T21:11
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.
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экономика, сша, министерство торговли сша, в мире, министерство финансов сша
21:10 28.07.2022 (обновлено: 21:11 28.07.2022)
США надеются снизить инфляцию введением лимита цен на российскую нефть
В США назвали введение лимита цен на российскую нефть мощным инструментом против инфляции