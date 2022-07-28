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Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.07.2022
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи
Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:29
2022-07-28T16:29
2022-07-28T16:29
специальная военная операция на украине
донбасс
единая россия
в мире
ставропольский край
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено более тысячи тонн подобных грузов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Он уточнил, что всего за все время из Ставрополья на Донбасс передано около тысячи тонн гуманитарного груза - продуктов питания и предметов первой необходимости."Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые не могут мириться с чужой бедой. Отдельная благодарность активистам "Единой России", волонтерам - тем, кто вносит личный вклад и в сбор, и в организацию отправки помощи", - подчеркнул губернатор Ставрополья.
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донбасс, единая россия, в мире, ставропольский край, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир владимиров
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи
Жители Ставрополья отправили в Донбасс 30 тонн продуктов и антисептиков