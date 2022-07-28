https://ria.ru/20220728/gumpomosch-1805635045.html

Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи

Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.07.2022

Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи

Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:29

2022-07-28T16:29

2022-07-28T16:29

специальная военная операция на украине

донбасс

единая россия

в мире

ставропольский край

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787062969_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_70ee74a360f4f5e88301589108241b65.jpg

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено более тысячи тонн подобных грузов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Он уточнил, что всего за все время из Ставрополья на Донбасс передано около тысячи тонн гуманитарного груза - продуктов питания и предметов первой необходимости."Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые не могут мириться с чужой бедой. Отдельная благодарность активистам "Единой России", волонтерам - тем, кто вносит личный вклад и в сбор, и в организацию отправки помощи", - подчеркнул губернатор Ставрополья.

https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html

донбасс

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, единая россия, в мире, ставропольский край, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир владимиров