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Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/gumpomosch-1805635045.html
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.07.2022
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи
Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:29
2022-07-28T16:29
специальная военная операция на украине
донбасс
единая россия
в мире
ставропольский край
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено более тысячи тонн подобных грузов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Он уточнил, что всего за все время из Ставрополья на Донбасс передано около тысячи тонн гуманитарного груза - продуктов питания и предметов первой необходимости."Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые не могут мириться с чужой бедой. Отдельная благодарность активистам "Единой России", волонтерам - тем, кто вносит личный вклад и в сбор, и в организацию отправки помощи", - подчеркнул губернатор Ставрополья.
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донбасс, единая россия, в мире, ставропольский край, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир владимиров
16:29 28.07.2022
 
Ставропольский край отправил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи

Жители Ставрополья отправили в Донбасс 30 тонн продуктов и антисептиков

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКоробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России
Коробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Коробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Жители Ставропольского края отправили в Донбасс очередной груз гуманитарной помощи из почти 30 тонн продуктов и антисептиков, а всего в ДНР и ЛНР уже отправлено более тысячи тонн подобных грузов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"В нашем крае продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В эту среду новая партия отправлена в Донской спасательный центр МЧС России. Это около 30 тонн продовольственной продукции и антисептиков", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что всего за все время из Ставрополья на Донбасс передано около тысячи тонн гуманитарного груза - продуктов питания и предметов первой необходимости.
"Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые не могут мириться с чужой бедой. Отдельная благодарность активистам "Единой России", волонтерам - тем, кто вносит личный вклад и в сбор, и в организацию отправки помощи", - подчеркнул губернатор Ставрополья.
В Лисичанск доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 12:04
Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЕдиная РоссияВ миреСтавропольский крайСитуация в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир Владимиров
 
 
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