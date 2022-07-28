https://ria.ru/20220728/gumaktsii-1805728204.html

Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.07.2022

Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:10

2022-07-28T22:10

2022-07-28T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 968,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 374 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 468,5 тонны гуманитарной помощи."28 июля 2022 г. проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 364,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Лисичанск доставили гуманитарную помощь Российские военные из группировки "О" ("Отважные") привезли гуманитарную помощь жителям Лисичанска 2022-07-28T22:10 true PT2M26S

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф