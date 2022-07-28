https://ria.ru/20220728/gumaktsii-1805728204.html
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.07.2022
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:10
2022-07-28T22:10
2022-07-28T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803038467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e63e2ba6593b8e6ea5d20707c961a603.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 968,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 374 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 468,5 тонны гуманитарной помощи."28 июля 2022 г. проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 364,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803038467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6eb2fb729410bf9b8018be634d60a6bd.jpg
В Лисичанск доставили гуманитарную помощь
Российские военные из группировки "О" ("Отважные") привезли гуманитарную помощь жителям Лисичанска
2022-07-28T22:10
true
PT2M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Минобороны: Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации