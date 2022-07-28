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Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/gumaktsii-1805728204.html
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 28.07.2022
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:10
2022-07-28T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 968,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 374 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 468,5 тонны гуманитарной помощи."28 июля 2022 г. проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 364,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
донбасс
украина
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В Лисичанск доставили гуманитарную помощь
Российские военные из группировки "О" ("Отважные") привезли гуманитарную помощь жителям Лисичанска
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:10 28.07.2022
 
Россия проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Минобороны: Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, местным жителям передается 364,6 тонны гумпомощи, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что в республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 968,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 374 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 468,5 тонны гуманитарной помощи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"28 июля 2022 г. проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 364,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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