https://ria.ru/20220728/groza-1805485403.html

Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом

Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом - РИА Новости, 28.07.2022

Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом

Облачная погода с прояснениями, во второй половине дня гроза, местами град до 2-3 сантиметров в диаметре, ливневые дожди и до плюс 29 градусов тепла ожидают... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:17

2022-07-28T08:17

2022-07-28T08:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, во второй половине дня гроза, местами град до 2-3 сантиметров в диаметре, ливневые дожди и до плюс 29 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой мощных грозовых облаков высотой до 11-12 километров. В связи с этим ожидается постепенное ухудшение метеорологических условий, которые будут приобретать штормовой характер."Будет облачно с прояснениями. Пройдут интенсивные ливневые дожди. В период с полудня до трех часов выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы. Грозы, местами град диаметром до 2-3 сантиметров. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная. Столбики термометров успеют подняться до плюс 27-29 градусов в Москве, по области плюс 25-30 градусов, к вечеру начнется похолодание", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.Кроме того, Тишковец добавил, что после сегодняшнего дня жара пойдет на спад. По его словам, следующие дни температура резко понизится, но вернется в свое климатическое русло.Также синоптик рекомендовал москвичам и жителям Подмосковья быть аккуратными и внимательными во время ухудшения погодных условий."Гроза – это опасное погодное явление. Во время грозы лучше находиться в помещениях, не пользоваться на улице зонтами, мобильными телефонами. Ставить машины подальше от предметов с потенциально высокой падастью: деревьев, рекламных щитов, конструкции и так далее. Град будет не повсеместный, будет ячейковый", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

https://ria.ru/20220727/gotovnost-1805371872.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье)