https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805690429.html

Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи

Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи - РИА Новости, 28.07.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи

Число пострадавших из-за обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками возросло до семи, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:57

2022-07-28T18:57

2022-07-28T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками возросло до семи, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о шести пострадавших мирных жителях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805580636.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

донбасс

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, донбасс