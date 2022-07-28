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Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи - РИА Новости, 28.07.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи
Число пострадавших из-за обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками возросло до семи, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:57
2022-07-28T18:57
2022-07-28T18:57
специальная военная операция на украине
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горловка
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками возросло до семи, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о шести пострадавших мирных жителях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805580636.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, донбасс
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи
В ДНР сообщили об увеличении числа пострадавших при обстреле Горловки до семи