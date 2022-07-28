https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805621739.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек - РИА Новости, 28.07.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек
Число пострадавших в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:54
2022-07-28T15:54
2022-07-28T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых возросло до шести человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Прихдько ранее сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220728/donbass-1805578610.html
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
15:54 28.07.2022 (обновлено: 15:57 28.07.2022)
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек
В ДНР заявили, что число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек