https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805621739.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек - РИА Новости, 28.07.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести человек

Число пострадавших в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:54

2022-07-28T15:54

2022-07-28T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых возросло до шести человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Прихдько ранее сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220728/donbass-1805578610.html

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол