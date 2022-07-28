https://ria.ru/20220728/gazeta-1805654966.html

РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок

РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок - РИА Новости, 28.07.2022

РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок

РКН обратился в суд с иском признать недействительной регистрацию печатного СМИ "Новая газета" из-за непредставления устава редакции в установленные законом о... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:21

2022-07-28T17:21

2022-07-28T19:56

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РКН обратился в суд с иском признать недействительной регистрацию печатного СМИ "Новая газета" из-за непредставления устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки", - говорится в сообщении.Отмечается, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО "ИД Новая газета", выданы по материалам электронного периодического издания "Новая газета".На сайте новой газеты сообщается, что 27 июля редакция "Новой газеты" получила определение Верховного суда о том, что РКН обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации "Новая газета", то есть сайта. Иск к печатной версии газеты тоже есть — зарегистрирован в Басманном суде.Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты". "Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

https://ria.ru/20220728/ovsyannikova-1805606863.html

https://ria.ru/20220727/shtraf-1805377609.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия