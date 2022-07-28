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РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок - РИА Новости, 28.07.2022
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РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок
РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок - РИА Новости, 28.07.2022
РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок
РКН обратился в суд с иском признать недействительной регистрацию печатного СМИ "Новая газета" из-за непредставления устава редакции в установленные законом о... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:21
2022-07-28T19:56
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РКН обратился в суд с иском признать недействительной регистрацию печатного СМИ "Новая газета" из-за непредставления устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки", - говорится в сообщении.Отмечается, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО "ИД Новая газета", выданы по материалам электронного периодического издания "Новая газета".На сайте новой газеты сообщается, что 27 июля редакция "Новой газеты" получила определение Верховного суда о том, что РКН обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации "Новая газета", то есть сайта. Иск к печатной версии газеты тоже есть — зарегистрирован в Басманном суде.Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты". "Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
https://ria.ru/20220728/ovsyannikova-1805606863.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
17:21 28.07.2022 (обновлено: 19:56 28.07.2022)
 
РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в срок

РКН подал иск к "Новой газете" из-за непредставления устава редакции в установленный срок

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РКН обратился в суд с иском признать недействительной регистрацию печатного СМИ "Новая газета" из-за непредставления устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову
Отмечается, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО "ИД Новая газета", выданы по материалам электронного периодического издания "Новая газета".
На сайте новой газеты сообщается, что 27 июля редакция "Новой газеты" получила определение Верховного суда о том, что РКН обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации "Новая газета", то есть сайта. Иск к печатной версии газеты тоже есть — зарегистрирован в Басманном суде.
Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты". "Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
Роман Доброхотов** - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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