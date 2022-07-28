https://ria.ru/20220728/gazeta-1805546490.html

Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"

Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты" - РИА Новости, 28.07.2022

Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"

Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:06

2022-07-28T13:06

2022-07-28T13:44

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151703/82/1517038235_0:194:2974:1867_1920x0_80_0_0_06ae26563002cb04e2b4a24380c694e1.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сказали в суде.Дата его рассмотрения еще не назначена."Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

https://ria.ru/20220722/wheely-1804321519.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество