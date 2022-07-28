https://ria.ru/20220728/gazeta-1805546490.html
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты" - РИА Новости, 28.07.2022
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"
Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:06
2022-07-28T13:06
2022-07-28T13:44
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сказали в суде.Дата его рассмотрения еще не назначена."Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
https://ria.ru/20220722/wheely-1804321519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
13:06 28.07.2022 (обновлено: 13:44 28.07.2022)
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"
Роскомнадзор потребовал аннулировать свидетельство о регистрации "Новой газеты"