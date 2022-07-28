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Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты" - РИА Новости, 28.07.2022
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Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты" - РИА Новости, 28.07.2022
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"
Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:06
2022-07-28T13:44
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сказали в суде.Дата его рассмотрения еще не назначена."Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
13:06 28.07.2022 (обновлено: 13:44 28.07.2022)
 
Роскомнадзор попросил аннулировать регистрацию "Новой газеты"

Роскомнадзор потребовал аннулировать свидетельство о регистрации "Новой газеты"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сказали в суде.
Дата его рассмотрения еще не назначена.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:02
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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