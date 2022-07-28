https://ria.ru/20220728/gaz-1805612903.html

В Германии расходы потребителей газа могут вырасти на несколько сотен евро

В Германии расходы потребителей газа могут вырасти на несколько сотен евро - РИА Новости, 28.07.2022

В Германии расходы потребителей газа могут вырасти на несколько сотен евро

Расходы домохозяйств Германии, использующих газ для отопления и получения электроэнергии, могут вырасти на несколько сотен евро в год из-за введения... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:38

2022-07-28T15:38

2022-07-28T15:38

германия

жкх

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Расходы домохозяйств Германии, использующих газ для отопления и получения электроэнергии, могут вырасти на несколько сотен евро в год из-за введения специального сбора, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.Ранее СМИ Германии сообщили, что правительство ФРГ введет, предварительно, с 1 октября специальный сбор для конечных потребителей газа. Механизм направлен на то, чтобы компании-поставщики газа могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен."Мы рассчитываем, что это (дополнительная коммунальная плата) будет на уровне от 1,5 до 5 центов за киловатт-час. Тут нужно провести небольшие расчеты. Если среднее потребление составляет 20 тысяч киловатт-часов, то это в среднем будет в регистре нескольких сотен евро", - заявил Хабек журналистам в четверг.Он пояснил при этом, что все будет зависеть конкретно от потребителя - использует ли он газ для электроэнергии и отопления и в каком объеме, а также от уровня затрат на дополнительные закупки газа в ноябре-декабре. "Горькая новость в том, что это будет совершенно точно несколько сотен евро на домохозяйство", - заявил Хабек.Министр отметил, что экономить на газе необходимо всем, это создаст пространство для маневра в энергетической политике. "Если мы это сделаем, если мы снизим потребление газа и будем использовать меньше газа, то мы создадим больше пространства для маневра для неприятных решений и благодаря этому мы сэкономим деньги, каждый из нас", - заявил Хабек.Говоря же о компаниях-закупщиках, министр отметил, что дополнительная коммунальная плата позволит им сохранить бизнес-концепцию и предотвратит банкротства, а таким образом и необходимость для государства поддерживать их деньгами налогоплательщиков. "Они (компании-закупщики) смогут вновь зарабатывать деньги покупкой и перепродажей газа, этим они защищают себя от банкротства, отпадет необходимость государству поддерживать их в конечном итоге деньгами граждан. В любом случае мы исходим из того, что этот механизм коммунального сбора успокоит рынок и стабилизирует компании", - заявил Хабек.

https://ria.ru/20220728/energonositeli-1805595154.html

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германия, жкх