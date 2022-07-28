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В Германии для экономии газа отключат горячий душ в спортзалах
В Германии для экономии газа отключат горячий душ в спортзалах - РИА Новости, 28.07.2022
В Германии для экономии газа отключат горячий душ в спортзалах
Власти столицы немецкой земли Нижняя Саксония в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в душевых спортзалов и бассейнов, сообщил бургомистр... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:37
2022-07-28T13:37
2022-07-28T13:37
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Власти столицы немецкой земли Нижняя Саксония в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в душевых спортзалов и бассейнов, сообщил бургомистр Ганновера Белит Онэй.Еврокомиссия во вторник анонсировала план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа и других источники энергии."Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища", - приводятся слова Онэй в пресс-релизе на сайте администрации города.В рамках мер по экономии будет отключено газовое отопление и горячее водоснабжение в душевых спортзалов и бассейнов города, а в самих залах минимальная температура будет составлять 15 градусов, отметил глава города.Помимо всего прочего, по словам Онэй, будут отключены фонтаны и подсветки исторических и административных зданий, прекращена подача горячей воды к умывальникам в общественных местах.Ранее по соображениям экономии перестали подсвечивать ночью берлинскую резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сенат Берлина анонсировал на август решение об отключении ночной подсветки ряда исторических зданий, в частности, Бранденбургских ворот и Красной ратуши. В столице Баварии Мюнхене в рамках плана по экономии анонсировали отключение горячей воды в офисах, фонтанов и подсветки ратуши.
https://ria.ru/20220726/evrosoyuz-1805156593.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, берлин (город), бавария, германия
В Германии для экономии газа отключат горячий душ в спортзалах
В немецком Ганновере для экономии газа отключат горячий душ в спортзалах и бассейнах
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости.
Власти столицы немецкой земли Нижняя Саксония в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в душевых спортзалов и бассейнов, сообщил
бургомистр Ганновера Белит Онэй.
Еврокомиссия во вторник анонсировала план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа и других источники энергии.
"Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища", - приводятся слова Онэй в пресс-релизе на сайте администрации города.
В рамках мер по экономии будет отключено газовое отопление и горячее водоснабжение в душевых спортзалов и бассейнов города, а в самих залах минимальная температура будет составлять 15 градусов, отметил глава города.
Помимо всего прочего, по словам Онэй, будут отключены фонтаны и подсветки исторических и административных зданий, прекращена подача горячей воды к умывальникам в общественных местах.
Ранее по соображениям экономии перестали подсвечивать ночью берлинскую резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
. Сенат Берлина
анонсировал на август решение об отключении ночной подсветки ряда исторических зданий, в частности, Бранденбургских ворот и Красной ратуши. В столице Баварии Мюнхене
в рамках плана по экономии анонсировали отключение горячей воды в офисах, фонтанов и подсветки ратуши.