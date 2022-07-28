https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html

"Политикам пора приготовиться". Планы папы Франциска озадачили весь мир

"Политикам пора приготовиться". Планы папы Франциска озадачили весь мир - РИА Новости, 28.07.2022

"Политикам пора приготовиться". Планы папы Франциска озадачили весь мир

Папа римский Франциск заявил, что хочет посетить в Москву и Киев. Однако на Украине немало тех, кто считает: приезжать ему не следует. Нет ясности и с Россией,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:02

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

москва

киев

римско-католическая церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Папа римский Франциск заявил, что хочет посетить в Москву и Киев. Однако на Украине немало тех, кто считает: приезжать ему не следует. Нет ясности и с Россией, где за всю историю не побывал ни один понтифик. О скандале вокруг еще не состоявшегося "сенсационного события" — в материале РИА Новости.Сперва Москва, затем КиевС конца февраля "наместник Бога на земле" неоднократно говорил, что собирается нанести визит в обе столицы. Правда, в рамках разных поездок.Однако 4 июля в интервью агентству Reuters понтифик подчеркнул: только посещение обоих городов за одну поездку может способствовать разрешению конфликта между странами. Причем первенство папа Франциск отдал российской столице.Правда, у миротворческой инициативы Франциска нашлись критики. Так, львовский архиепископ Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий предупредил: предполагаемый маршрут — сперва Москва, потом Киев — "был бы катастрофой"."Вполне возможно, — пояснил он, — что границы Украины были бы закрыты для святейшего отца, если бы он вернулся из России".Архиепископ также обратил внимание, что он сам и его паства не согласны со всеми жестами папы в отношении России. В частности, с тем, что тот "до сих пор четко не заявлял о российском вторжении".Другой высокопоставленный украинский католик, епископ Киево-Житомирский Виталий Кривицкий, добавил: хотя визит Франциска на Украину "был бы источником надежды для многих верующих, в настоящее время он невозможен из-за <…> растущего недоверия к понтифику".Пришлось не по вкусу"Недоверчивыми", упомянутыми Кривицким, оказались члены Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) — более 4,5 миллионов последователей. Некоторые из них, например, ждут, что религиозный лидер одобрит поставки западного вооружения.На соответствующий вопрос понтифик ответил уклончиво: "Не могу сказать, справедливое ли это действие…" Да и в целом он позиционирует себя как миротворца, призывая к скорейшему прекращению боевых действий. Без осуждения кого-либо."Мы, — указал он в беседе с журналистами, — должны отойти от обычной модели "Красной Шапочки": Красная Шапочка была хорошей, а волк — плохим. Здесь нет метафизического добра и зла".Папа Франциск также отметил: опасность заключается в том, что "мы видим только это, ужасное, и не видим всей развертывающейся <…> драмы, которую, возможно, как-то спровоцировали или не предотвратили".В ответ на эти размышления лидер УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук предположил, что глава Ватикана "либо сам находится во власти российской пропаганды, либо просто и намеренно обманывает мир".Некоторые из униатов и вовсе посчитали, что вместо визита на Украину лидеру католиков следует уйти в отставку. Ведь он якобы "давно перестал мыслить критически и увлекся конспирологией"."О том, что папа стал сторонником теорий заговора, больше всего свидетельствует его высказывание, что "война в Украине была вызвана другими участниками". То есть за всем этим стоят <…> какие-то скрытые силы, спровоцировавшие", — написал в блоге известный священник УГКЦ Назарий Заторский.Фактор неожиданностиК слову, здоровье понтифика не раз было поводом для разговоров о скорой отставке. Так, в последние месяцы итальянские газеты вовсю обсуждали букет заболеваний, которыми страдает 85-летний Франциск.Однако папа публично заверил: уходить на покой он не собирается. В планах по-прежнему — посетить Москву и Киев.Как сообщил секретарь по делам отношений Святого престола с государствами и международными организациями Пол Галлагер, уже в августе начнут готовить поездку на Украину. В свою очередь, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на личную беседу с понтификом, заявил, что тот хочет совместить обе столицы — причем, скорее всего, в следующем году. В Кремле же пояснили, что предметных контактов даже насчет подготовки визита с Ватиканом не было.Эксперты, однако, отмечают: немаловажен в этом вопросе фактор здоровья папы."Конечно, он успокоил журналистов: сказал, что продолжит исполнять обязанности и уходить не собирается. Но нужно понимать — возраст все-таки берет свое. И мы видим это по тому, как Франциск вынужден был отказаться от запланированной поездки в Республику Конго и Южный Судан", — говорит ватиканист Алексей Юдин.Ученый не исключает, что миротворческий визит в две столицы, возможно, также придется отменить. Кроме того, добавляет он, для Москвы это была бы "настоящая премьера"."За всю историю ни один папа римский не посещал Россию. К такому событию, мягко говоря, следует подготовиться", — объясняет Юдин.Помимо всего прочего, заключает эксперт, нужно помнить, что Франциск — папа более чем непредсказуемый и "этим качеством не раз озадачивал политиков и мировую общественность". Вопреки своим критикам.

https://ria.ru/20220630/raskol-1799093812.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

франциск (хорхе марио бергольо), украина, москва, киев, римско-католическая церковь, аналитика - религия и мировоззрение