https://ria.ru/20220728/fnb-1805466592.html

Счетная палата рекомендовала изменить валютную структуру ФНБ

Счетная палата рекомендовала изменить валютную структуру ФНБ - РИА Новости, 28.07.2022

Счетная палата рекомендовала изменить валютную структуру ФНБ

Счетная палата предложила исключить из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) доли средств, размещенных в валюты стран, применивших санкции против РФ,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T00:04

2022-07-28T00:04

2022-07-28T00:13

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Счетная палата предложила исключить из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) доли средств, размещенных в валюты стран, применивших санкции против РФ, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа формирования, использования и управления средствами фонда в 2020–2021 годах.В частности, Счетная палата предлагает "внести в указанную структуру средств Фонда изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации".По данным Счетной палаты, на 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 триллиона рублей, что в 1,7 раза, или на 5,81 триллиона рублей, больше, чем было на начало 2020 года. Структура ликвидных активов ФНБ за последние два года значительно изменилась: из них был исключен американский доллар, в который на начало 2020 года было вложено 36,1% средств фонда, а доли евро и фунтов стерлингов снижены с 34,8% и 8% соответственно до 23,9% и 3,1%. При этом в состав активов были включены китайский юань, доля которого составила 19,4% активов фонда, японская иена с долей в 2,9% и золото в обезличенной форме с долей в 13% ФНБ на начало 2022 года.Аудиторы напомнили, что в связи с введением в 2022 году санкций ряда иностранных государств счета Банка России в евро, фунтах стерлингов и японских иенах были заблокированы.Кроме того, размещение средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ по итогам 2021 года оказалось убыточным. Минфин РФ ранее оценил этот убыток в 1,2 миллиарда рублей. "Переходящий убыток сформировался впервые с момента образования Фонда в 2008 году", - приводится в материалах комментарий аудитора Алексея Саватюгина. По условиям договора банковского счета с ЦБ, он должен быть отнесен на финансовый результат следующего года и компенсирован за счет будущих доходов.Доходы от управления средствами ФНБ должны перечисляться в бюджет. Таким образом, отмечает Саватюгин, наличие убытка "ведет к сокращению потенциальной суммы будущего дохода от размещения средств на счетах в иностранной валюте в Центробанке, который направляется на финансирование расходов федерального бюджета".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия