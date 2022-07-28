https://ria.ru/20220728/fermery-1805498426.html
Белгородские фермеры наращивают урожай арбузов
Белгородские фермеры наращивают урожай арбузов - РИА Новости, 28.07.2022
Белгородские фермеры наращивают урожай арбузов
Фермеры Белгородской области в этом году планируют собрать две тысячи тонн арбузов, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году, причем потребителям предложат... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:59
2022-07-28T09:59
2022-07-28T09:59
белгородская область
экономика
белгородская область
корочанский район
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БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Фермеры Белгородской области в этом году планируют собрать две тысячи тонн арбузов, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году, причем потребителям предложат как привычные ягоды, так и диковинные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своих страницах в социальных сетях."Убедился уже в прошлом году, что самые лучшие у нас в стране – это белгородские арбузы. В этом году наши сельхозпроизводители планируют собрать больше урожая, чем в 2021 году, а точнее, две тысячи тонн. Это на 500 тонн больше", - сказал Гладков.По данным министерства сельского хозяйства региона, всего в Белгородской области арбузы выращивают 20 хозяйств. Первым сбор арбузов начнут в Корочанском районе - к сбору урожая готовы приступить в хозяйстве Шляховых. Площадь полей составляет 18 гектаров. В этом году урожайность на раннем арбузе ожидается до 50 тонн с гектара, на арбузе, привитом на тыкву, – до ста тонн с гектара, на диковинных (желтомякотных и беломякотных) – до 30 тонн с гектара, на бессемянных – до 40 тонн.Лидерами по выращиванию культуры в Белгородской области являются также крестьянско-фермерские хозяйства Александра Гречаниченко из Алексеевского городского округа, Сергея Иванова из Краснояружского района, Марины Тарасовой – из Вейделевского, сообщает минсельхоз региона.Всего 2022 году фермеры региона планируют собрать 2063 тонны арбузов. В прошлом году объём урожая составил 1508 тонн.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белгородская область, корочанский район
Белгородские фермеры наращивают урожай арбузов
Фермеры Белгородской области в этом году планируют собрать две тысячи тонн арбузов
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Фермеры Белгородской области в этом году планируют собрать две тысячи тонн арбузов, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году, причем потребителям предложат как привычные ягоды, так и диковинные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своих страницах в социальных сетях.
"Убедился уже в прошлом году, что самые лучшие у нас в стране – это белгородские арбузы. В этом году наши сельхозпроизводители планируют собрать больше урожая, чем в 2021 году, а точнее, две тысячи тонн. Это на 500 тонн больше", - сказал Гладков.
По данным министерства сельского хозяйства региона, всего в Белгородской области
арбузы выращивают 20 хозяйств. Первым сбор арбузов начнут в Корочанском районе
- к сбору урожая готовы приступить в хозяйстве Шляховых. Площадь полей составляет 18 гектаров. В этом году урожайность на раннем арбузе ожидается до 50 тонн с гектара, на арбузе, привитом на тыкву, – до ста тонн с гектара, на диковинных (желтомякотных и беломякотных) – до 30 тонн с гектара, на бессемянных – до 40 тонн.
Лидерами по выращиванию культуры в Белгородской области являются также крестьянско-фермерские хозяйства Александра Гречаниченко из Алексеевского городского округа, Сергея Иванова из Краснояружского района, Марины Тарасовой – из Вейделевского, сообщает минсельхоз региона.
Всего 2022 году фермеры региона планируют собрать 2063 тонны арбузов. В прошлом году объём урожая составил 1508 тонн.