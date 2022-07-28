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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек - РИА Новости, 28.07.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек
За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3,9 тысячи детей, заявил начальник... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:54
2022-07-28T21:54
2022-07-28T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3,9 тысячи детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3907 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 924 526 человек, из которых 463 897 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек
Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины за сутки эвакуировали более 26 тысяч человек