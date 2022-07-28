https://ria.ru/20220728/evakuirovannye-1805726403.html

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек - РИА Новости, 28.07.2022

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 26 тысяч человек

За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3,9 тысячи детей, заявил начальник... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:54

2022-07-28T21:54

2022-07-28T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 26,7 тысячи человек, в том числе 3,9 тысячи детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3907 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 924 526 человек, из которых 463 897 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины