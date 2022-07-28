https://ria.ru/20220728/elektrichestvo-1805480342.html

СМИ: в Британии могут начаться проблемы с электричеством уже этой зимой

СМИ: в Британии могут начаться проблемы с электричеством уже этой зимой - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: в Британии могут начаться проблемы с электричеством уже этой зимой

В Великобритании могут быть напряженные периоды с электричеством уже этой зимой в случае уменьшения поставок энергоносителей из России, пишет газета Telegraph... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:26

2022-07-28T07:26

2022-07-28T07:34

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Великобритании могут быть напряженные периоды с электричеством уже этой зимой в случае уменьшения поставок энергоносителей из России, пишет газета Telegraph со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid.Как отмечает газета, "Британия будет полагаться на большее количество импортных источников энергии, чтобы поддерживать освещение этой зимой".В среду газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY сообщила, что счета за потребление энергии в Британии к началу следующего года могут достичь рекордных значений.Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. И действительно, по данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805476194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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