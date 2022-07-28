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Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах
Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 28.07.2022
Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах
Россия и Эфиопия продвигаются в вопросе перевода расчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:04
2022-07-28T17:04
2022-07-28T17:04
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эфиопия
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия продвигаются в вопросе перевода расчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин."Мы нащупываем пути решений, в том числе и с использованием национальных валют во взаимных расчетах, ищем и другие варианты проведения платежей и расчетов. Да, конечно, не всегда и не сразу все получается. Но продвижение есть. И я уверен, что мы все это преодолеем", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, россия
Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах
Посол в Эфиопии Терехин заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах