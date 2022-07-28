https://ria.ru/20220728/efiopiya-1805647481.html

Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах

Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 28.07.2022

Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах

Россия и Эфиопия продвигаются в вопросе перевода расчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:04

2022-07-28T17:04

2022-07-28T17:04

в мире

эфиопия

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия продвигаются в вопросе перевода расчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин."Мы нащупываем пути решений, в том числе и с использованием национальных валют во взаимных расчетах, ищем и другие варианты проведения платежей и расчетов. Да, конечно, не всегда и не сразу все получается. Но продвижение есть. И я уверен, что мы все это преодолеем", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эфиопия, россия