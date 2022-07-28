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После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2022
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После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек
После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2022
После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек
После столкновения автобуса и легковушки в Красноярском крае, где погибли два человека, трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:03
2022-07-28T11:49
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. После столкновения автобуса и легковушки в Красноярском крае, где погибли два человека, трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали, сообщает региональный минздрав.В Казачинском районе Красноярского края при столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами погибли два человека и восемь пострадали, сообщал региональный главк МВД."За медицинской помощью обратилось 11 человек. Трех человек госпитализировали, среди госпитализированных есть один несовершеннолетний, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос о переводе двух взрослых пациентов в Лесосибирскую межрайонную больницу. Помощь несовершеннолетнему контролируется медиками краевой больницы, при необходимости несовершеннолетний будет госпитализирован в Красноярск силами санитарной авиации. Девять пострадавших после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение.
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происшествия, красноярский край, красноярск
11:03 28.07.2022 (обновлено: 11:49 28.07.2022)
 
После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек

После смертельного ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюДТП в Казачинском районе Красноярского края
ДТП в Казачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. После столкновения автобуса и легковушки в Красноярском крае, где погибли два человека, трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали, сообщает региональный минздрав.
В Казачинском районе Красноярского края при столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами погибли два человека и восемь пострадали, сообщал региональный главк МВД.
"За медицинской помощью обратилось 11 человек. Трех человек госпитализировали, среди госпитализированных есть один несовершеннолетний, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос о переводе двух взрослых пациентов в Лесосибирскую межрайонную больницу. Помощь несовершеннолетнему контролируется медиками краевой больницы, при необходимости несовершеннолетний будет госпитализирован в Красноярск силами санитарной авиации. Девять пострадавших после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение.
ДТП в Казачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 05:37
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
 
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