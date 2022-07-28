https://ria.ru/20220728/dtp-1805509026.html

После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек

После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2022

После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек

После столкновения автобуса и легковушки в Красноярском крае, где погибли два человека, трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:03

2022-07-28T11:03

2022-07-28T11:49

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. После столкновения автобуса и легковушки в Красноярском крае, где погибли два человека, трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали, сообщает региональный минздрав.В Казачинском районе Красноярского края при столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами погибли два человека и восемь пострадали, сообщал региональный главк МВД."За медицинской помощью обратилось 11 человек. Трех человек госпитализировали, среди госпитализированных есть один несовершеннолетний, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос о переводе двух взрослых пациентов в Лесосибирскую межрайонную больницу. Помощь несовершеннолетнему контролируется медиками краевой больницы, при необходимости несовершеннолетний будет госпитализирован в Красноярск силами санитарной авиации. Девять пострадавших после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20220728/dtp-1805477386.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, красноярск