https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html
Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть
Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть - РИА Новости, 28.07.2022
Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть
Глава Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорились возобновить работу над проектом прямой автомобильной дороги из Томска в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T07:14
2022-07-28T07:14
2022-07-28T07:14
томская область
экономика
кемеровская область
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ТОМСК, 28 июл – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорились возобновить работу над проектом прямой автомобильной дороги из Томска в город Тайга Кемеровской области, сообщает администрация Томской области.Об этом главы двух сибирских регионов договорились в рамках рабочей встречи во время визита губернатора Кузбасса в Томскую область.В свою очередь, Цивилев подтвердил, что проект по строительству дороги Томск-Тайга стал одной из важных тем встречи, в итоге было решено, что "дорога должна быть"."Мы будем продолжать работу и совместно выходить в правительство Российской Федерации для поиска финансирования этого проекта", - пояснил Цивилев.Также главы регионов обсудили сотрудничество в сфере научной и промышленной кооперации, взаимодействие в сфере здравоохранения, культуры и туризма.Протяженность дороги Томск-Тайга – 68 километров, из которых 48 километров в Томской области. Соглашение о строительстве дороги между Кемеровской и Томской областями было заключено в 2014 году, а в 2020 году стоимость строительства оценили в 18,6 миллиарда рублей. Проект был приостановлен из-за отсутствия финансирования. По данным властей, строительство дороги положительно скажется на социально-экономическом развитии обоих регионов.
https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, экономика, кемеровская область
Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть
Мазур и Цивилев договорились возобновить работу над проектом дороги из Томска в Кузбасс
ТОМСК, 28 июл – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорились возобновить работу над проектом прямой автомобильной дороги из Томска в город Тайга Кемеровской области, сообщает администрация Томской области.
Об этом главы двух сибирских регионов договорились в рамках рабочей встречи во время визита губернатора Кузбасса в Томскую область.
"Дорога Томск-Тайга должна быть. Новая дорога не просто свяжет два региона. Она даст новый импульс бизнес-контактам, расширит производственные и научные связи между двумя регионами", - сказал Мазур по итогам рабочей встречи с кузбасским коллегой.
В свою очередь, Цивилев подтвердил, что проект по строительству дороги Томск-Тайга стал одной из важных тем встречи, в итоге было решено, что "дорога должна быть".
"Мы будем продолжать работу и совместно выходить в правительство Российской Федерации для поиска финансирования этого проекта", - пояснил Цивилев.
Также главы регионов обсудили сотрудничество в сфере научной и промышленной кооперации, взаимодействие в сфере здравоохранения, культуры и туризма.
Протяженность дороги Томск-Тайга – 68 километров, из которых 48 километров в Томской области. Соглашение о строительстве дороги между Кемеровской и Томской областями было заключено в 2014 году, а в 2020 году стоимость строительства оценили в 18,6 миллиарда рублей. Проект был приостановлен из-за отсутствия финансирования. По данным властей, строительство дороги положительно скажется на социально-экономическом развитии обоих регионов.