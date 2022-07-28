https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html

Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть

Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть - РИА Новости, 28.07.2022

Мазур заявил, что дорога Томск – Тайга должна быть

Глава Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорились возобновить работу над проектом прямой автомобильной дороги из Томска в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:14

2022-07-28T07:14

2022-07-28T07:14

томская область

экономика

кемеровская область

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ТОМСК, 28 июл – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорились возобновить работу над проектом прямой автомобильной дороги из Томска в город Тайга Кемеровской области, сообщает администрация Томской области.Об этом главы двух сибирских регионов договорились в рамках рабочей встречи во время визита губернатора Кузбасса в Томскую область.В свою очередь, Цивилев подтвердил, что проект по строительству дороги Томск-Тайга стал одной из важных тем встречи, в итоге было решено, что "дорога должна быть"."Мы будем продолжать работу и совместно выходить в правительство Российской Федерации для поиска финансирования этого проекта", - пояснил Цивилев.Также главы регионов обсудили сотрудничество в сфере научной и промышленной кооперации, взаимодействие в сфере здравоохранения, культуры и туризма.Протяженность дороги Томск-Тайга – 68 километров, из которых 48 километров в Томской области. Соглашение о строительстве дороги между Кемеровской и Томской областями было заключено в 2014 году, а в 2020 году стоимость строительства оценили в 18,6 миллиарда рублей. Проект был приостановлен из-за отсутствия финансирования. По данным властей, строительство дороги положительно скажется на социально-экономическом развитии обоих регионов.

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

томская область

кемеровская область

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Максим Горбачев

томская область, экономика, кемеровская область