https://ria.ru/20220728/donetsk-1805582869.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в 13.40 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:22

2022-07-28T14:22

2022-07-28T14:23

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805525766.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс