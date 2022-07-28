https://ria.ru/20220728/donetsk-1805582869.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.40 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:22
2022-07-28T14:22
2022-07-28T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805525766.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс
14:22 28.07.2022 (обновлено: 14:23 28.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка