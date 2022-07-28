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Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805563985.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:48
2022-07-28T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в четверг три раза обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805522593.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
13:48 28.07.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в четверг три раза обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраина
 
 
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