https://ria.ru/20220728/donetsk-1805563985.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:48

2022-07-28T13:48

2022-07-28T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в четверг три раза обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805522593.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина