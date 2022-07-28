Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в четверг три раза обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".