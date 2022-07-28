https://ria.ru/20220728/donetsk-1805523203.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 11.25 мск выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:57
2022-07-28T11:57
2022-07-28T11:57
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 14 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805522593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще пять снарядов Донецку