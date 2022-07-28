Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские за пять минут дважды обстреляли Донецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.12 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, войска Украины в 10.31 произвели по Петровскому району Донецка восемь выстрелов из танка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.