https://ria.ru/20220728/donetsk-1805522593.html

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:55

2022-07-28T11:55

2022-07-28T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.12 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины в 10.31 произвели по Петровскому району Донецка восемь выстрелов из танка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило об 11 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220728/pozhar-1805521209.html

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805517796.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк