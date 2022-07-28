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Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805522593.html
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:55
2022-07-28T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.12 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины в 10.31 произвели по Петровскому району Донецка восемь выстрелов из танка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило об 11 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220728/pozhar-1805521209.html
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
11:55 28.07.2022
 
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские за пять минут дважды обстреляли Донецк

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.12 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, войска Украины в 10.31 произвели по Петровскому району Донецка восемь выстрелов из танка.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило об 11 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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