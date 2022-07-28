https://ria.ru/20220728/donetsk-1805517796.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:32

2022-07-28T11:32

2022-07-28T11:37

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220728/donbass-1805510354.html

кировский район

донецк (днр)

украина

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Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк (днр), украина