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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:32
2022-07-28T11:32
2022-07-28T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), украина
11:32 28.07.2022 (обновлено: 11:37 28.07.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов