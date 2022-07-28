https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.07.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

Два человека ранены в Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:59

2022-07-28T10:59

2022-07-28T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802517230_0:334:3046:2047_1920x0_80_0_0_678b878dcbb9da4ce66a2c2848ec7acb.jpg

ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Два человека ранены в Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, по ул. Зоринской ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что из-за обстрела в Кировском районе города по улице Куприна ранен еще один мужчина.

https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html

донецк (днр)

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина