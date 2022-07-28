https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.07.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
Два человека ранены в Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:59
2022-07-28T10:59
2022-07-28T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Два человека ранены в Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, по ул. Зоринской ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что из-за обстрела в Кировском районе города по улице Куприна ранен еще один мужчина.
https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
10:59 28.07.2022 (обновлено: 11:08 28.07.2022)
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека