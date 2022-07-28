https://ria.ru/20220728/donetsk-1805481748.html

Украинские войска обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка их артиллерии калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:40

2022-07-28T07:40

2022-07-28T07:56

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка их артиллерии калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 7.24 ВСУ так же выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по городу Макеевка со стороны Авдеевки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина