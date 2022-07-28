07:40 28.07.2022 (обновлено: 07:56 28.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии
Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка их артиллерии калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 07:30 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.